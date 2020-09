Ο Καντέρ ανέβασε video που... τσακώνεται με τον Σμαρτ για τους επικριτές

Η κρίση στους Σέλτικς κράτησε για λίγο και τους έφερε πιο κοντά. Μετά την δεύτερη σερί ήττα τους στη σειρά με τους Χιτ, επικράτησε το... χάος στα αποδυτήρια, αλλά πλέον είναι όλα καλά, όπως δείχνουν.

Ο Ενές Καντέρ τα «έβαλε» διαδικτυακά με όσους κατακρίνουν την ομάδα του και θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, δημοσιεύοντας ένα video, στο οποίο... τσακώνεται με τον Μάρκους Σμαρτ - το κεντρικό πρόσωπο της έντασης, δηλαδή.

«Αφού δεν μπορέσαμε να τα βρούμε στα αποδυτήρια, συνεχίσαμε στην πισίνα», έγραψε μαζί με το αστείο video. Όλοι γελούσαν και ο Σμαρτ φώναζε «σταματήστε να παίζετε μαζί μου!».

We couldn’t settle the fight in the locker room so we took it out to the pool

pic.twitter.com/9qNbtXrDwe

— Enes Kanter (@EnesKanter) September 21, 2020