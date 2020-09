Λίγο μετά την τριποντάρα του «φρύδια» με την οποία χάρισε στους Λέικερς τη νίκη και το ισχυρό προβάδισμα κόντρα στους Νάγκετς στους τελικούς της Δύσης, το twitter πήρε... φωτιά από τις αναρτήσεις των NBAers.

Ο Ντουέιν Ουέιντ έκανε λόγο για τον επόμενο MVP του πρωταθλήματος, ενώ τον αποθέωσαν οι Ντέιμιαν Λίλαρντ και Σι Τζέι Μακ Κόλουμ.

Εντυπωσιασμένος και ο «Μάτζικ» Τζόνσον ενώ το... καλύτερο απ' όλα ήταν ο διάλογος μεταξύ των Σακραμέντο Κινγκς και των Ντένβερ Νάγκετς: «Πονάει αυτό, έτσι Ντένβερ;» έγραψαν οι Κινγκς και οι Νάγκετς... απάντησαν: «Ναι. Ναι πονάει».

Δείτε μερικές από τις.... πολλές αναρτήσεις!

Yes. Yes it does

@AntDavis23 just shut us all up. Wow! That was Big. He is playing like the future MVP of this league

— DWade (@DwyaneWade) September 21, 2020