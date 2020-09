Ντέιβις: Ήταν το δεύτερο buzzer beater της καριέρας του (pic & vids)

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το «Stats & Info» του ESPN, το τρίποντο-νίκης του Άντονι Ντέιβις στον δεύτερο τελικό της Δύσης, ήταν μόλις το δεύτερο της καριέρας του και το πρώτο για αγώνα της postseason!

Μάλιστα έγραψε ιστορία και στους Λέικερς καθώς ήταν το πρώτο buzzer beater των «Λιμνανθρώπων» για αγώνα των playoffs μετά από ένα σουτ του Μέτα Ουόρλντ Πις (σ.σ. Ρον Αρτέστ) το 2010.

Το μοναδικό buzzer beater που είχε να θυμάται ο «φρύδιας» ήταν ένα τρίποντο με... διπλό σπάσιμο της μέσης μπροστά από τον Κέβιν Ντουράντ, σε ματς Οκλαχόμα-Νέα Ορλεάνη το 2015!

The Lakers win Game 2 of the WCF 105-103 on an Anthony Davis buzzer-beating 3.



That was Davis' 2nd career game-winning buzzer-beater, 1st in his playoff career.



It was the 1st Lakers game-winning buzzer-beater in the playoffs since Metta World Peace in 2010 pic.twitter.com/G2JjLoLH7n

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 21, 2020