Το τρομερό video των Μπακς για Γιάννη, Τζόρνταν και Ολάζουον! (vid)

Ιστορία έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήρε στα χέρια του βραβείο του MVP του ΝΒΑ για 2η σερί σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο ο Έλληνας φόργουορντ έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία με βραβεία MVP και κορυφαίου αμυντικού την ίδια σεζόν, μετά τους Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν. Ο «Air» το έκανε το 1988 ενώ ο Χακίμ «The Dream» το 1994.

Φυσικά οι Μπακς δεν έμειναν αμέτοχοι και δημιούργησαν ένα όμορφο video με τους θρύλους μαζί με το.... καμάρι τους που αναρωτήθηκε γιατί να μην μείνει στα... ελάφια για άλλα 15 χρόνια.

Air. Freak. Dream.

Giannis joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as only players to win MVP & DPOY in the same season. pic.twitter.com/H5xUSa9veW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2020