Συγκεκριμένα η εν λόγω ερώτηση είχε γίνει από τον... μίμο του ΝΒΑ, ο οποίος έχει γίνει viral με τον τρόπο που μιμείται τους παίκτες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε χαμογελάσει στο άκουσμα της ερώτησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί ένας παίκτης να κερδίσει 60 παιχνίδια. Εύχομαι να έχουμε υγεία ως ομάδα, να μπορέσουμε να κερδίσουμε και πάλι παιχνίδια και αν το κάνουμε, γιατί όχι; Γιατί να μην κάνω το back to back ως MVP. Σίγουρα αποτελεί στόχο και μακάρι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε ώστε να φτάσω ξανά σε αυτό το σημείο».

Asked @Giannis_An34 if he was going to win Back to Back last year Congrats Brodie pic.twitter.com/8bDN4zOZa1

