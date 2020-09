Κινγκς: Κατέληξαν στον Μόντε ΜακΝερ για αντί-Ντίβατς

Μετά από πολλές συνεντεύξεις, οι Κινγκς κατέληξαν στον εκλεκτό για τη θέση του τζένεραλ μάνατζερ, σύμφωνα με το «The Athletic».

Αυτός είναι ο Μόντε ΜακΝερ, ο οποίος εκτελούσε χρέη βοηθού τζένεραλ μάνατζερ στους Χιούστον Ρόκετς, στο πλευρό του Ντάριλ Μόρεϊ.

Ο ΜακΝερ έγινε μέλος των «ρουκετών» το 2007 ως αναλυτής και στη συνέχεια έγινε director of basketball operations (το 2013). Το 2015 εκτέλεσε καθήκοντα αντιπροέδρου και το 2018 έγινε assistant GM.

Πλέον, θεώρησε πως πρέπει να κάνει το παραπάνω βήμα στην καριέρα του και θα αναλάβει το front office των Κινγκς.

The Sacramento Kings are hiring Houston Rockets assistant GM Monte McNair as new head of basketball operations, sources tell me and @sam_amick.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2020