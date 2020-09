Μάρεϊ: Ευστόχησε σε 9 σουτ σε ένα δωδεκάλεπτο και έγραψε ιστορία! (pic & vid)

Απίθανα πράγματα έκανε ο Τζαμάλ Μάρεϊ στο Game 7 κόντρα στους Κλίπερς, αφού σταμάτησε στους 40 πόντους, οδηγώντας στην επική πρόκριση τους Νάγκετς σε ένα ματς που Λέοναρντ και Τζορτζ είχαν 10/38 σουτ.

Ο γκαρντ του Ντένβερ είχε 40 πόντους με 6 τρίποντα, ενώ μέτρησε 9 εύστοχα σουτ στο 2ο δωδεκάλεπτο και με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας στα playoffs από την εποχή του play by play (1997).

O Kαναδός είναι ένας από τους κορυφαίους των playoffs, βγάινοντας μπροστά στα δύσκολα τόσο με Τζαζ όσο και με Κλίπερς.

