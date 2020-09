Στο front office των Ουόριορς και ο Λίβινγκστον (pic)

Ακόμα ένας πρώην παίκτης των Ουόριορς μετά τον Λεάντρο Μπαρμπόσα που θα πάρει θέση στο front office της ομάδας.

Ο Σον Λίβινγκστον θα αναλάβει τη θέση του υπευθύνου των παικτών του Γκόλντεν Στέιτ και έτσι θα συνεργαστεί ξανά τα αστέρια της ομάδας όπως ο Στεφ Κάρι, Ο Κλέι Τόμπσον και ο Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Σον πανηγύρισε 3 πρωταθλήματα με τους πολεμιστές, ενώ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Σεπτέμβρη του 2019

Shaun Livingston is joining the Warriors front office as director of players affairs and engagement

"Livingston ... will be the highest-ranking Black person in the Warriors' front office since Mitch Richmond in 2008," per @ThompsonScribe pic.twitter.com/JszgKswIkv

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 15, 2020