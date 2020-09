Ο Βραζιλιάνος έχει πλούσια εμπειρία στο ΝΒΑ καθώς έχει φορέσει τις φανέλες των Πέισερς, Σέλτικς, Σανς και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους οποίους κατέκτησε και τον τίτλο το 2015.

Στα 38 του χρόνια και σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι Σαμς Τσαράνια και Μαρκ Στάιν, ο Μπαρμπόσα αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Μάλιστα δεν πρόκειται να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανενεργός καθώς αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα του Όκλαντ ως μέντορας των παικτών.

Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ουόριορς!

Welcome back, @TheBlurBarbosa ! Leandro has rejoined the Warriors as a Player Mentor Coach as part of Head Coach @SteveKerr ’s staff. pic.twitter.com/9F2yZzHq34

