Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (31/12) αγώνων του Κόπα Άφρικα και του ΝΒΑ.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα (31/12) και η αθλητική δράση συνεχίζει κανονικά με τους αγώνες για την τελευταία φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και τις «μάχες» στο NBA.

Η 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα ρίχνει αυλαία σήμερα λοιπόν με την Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν να αντιμετωπίζει στις 21:00 (ΕΡΤ Sports 3) το Γκαμπόν, από το οποίο όμως θα απουσιάζει ο Ομπαμεγιάνγκ που επέστρεψε στην Μαρσείγ μετά και τον μαθηματικό αποκλεισμό της χώρας του. Την ίδια ώρα η Μοζαμβίκη θα αναμετρηθεί με το Καμερούν (ΕΡΤ Sports 2), ενώ νωρίτερα στις 18:00 η Μπουρκίνα Φάσο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Σουδάν (ΕΡΤ Sports 3) και η Αλγερία με την Ισημερινή Γουινέα (ΕΡΤ2).

Τέλος το ποδόσφαιρο συνεχίζεται κανονικά και στην Σαουδική Αραβία, με την Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά να φιλοξενείται από τη ΝΕΟΜ (17:25, Cosmote Sport 2) και η Αλ Χιλάλ από την Αλ Καλούντ (19:30, Cosmote Sport 1).

Αναφορικά με το NBA, οι Γουόριορς θα αναμετρηθούν στην Βόρεια Καρολίνα εναντίον των Σάρλοτ Χόρνετς (20:00, Cosmote Sport 7), ενώ οι Καβαλίερς θα υποδεχθούν στο Κλίβελαντ τους Σανς (22:30,Cosmote Sport 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας