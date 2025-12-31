Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η Ακτή Ελεφαντοστού του Λαφόν και οι μάχες σε Κόπα Άφρικα και NBA
Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα (31/12) και η αθλητική δράση συνεχίζει κανονικά με τους αγώνες για την τελευταία φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και τις «μάχες» στο NBA.
Η 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα ρίχνει αυλαία σήμερα λοιπόν με την Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν να αντιμετωπίζει στις 21:00 (ΕΡΤ Sports 3) το Γκαμπόν, από το οποίο όμως θα απουσιάζει ο Ομπαμεγιάνγκ που επέστρεψε στην Μαρσείγ μετά και τον μαθηματικό αποκλεισμό της χώρας του. Την ίδια ώρα η Μοζαμβίκη θα αναμετρηθεί με το Καμερούν (ΕΡΤ Sports 2), ενώ νωρίτερα στις 18:00 η Μπουρκίνα Φάσο θα τεθεί αντιμέτωπη με το Σουδάν (ΕΡΤ Sports 3) και η Αλγερία με την Ισημερινή Γουινέα (ΕΡΤ2).
Τέλος το ποδόσφαιρο συνεχίζεται κανονικά και στην Σαουδική Αραβία, με την Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά να φιλοξενείται από τη ΝΕΟΜ (17:25, Cosmote Sport 2) και η Αλ Χιλάλ από την Αλ Καλούντ (19:30, Cosmote Sport 1).
Αναφορικά με το NBA, οι Γουόριορς θα αναμετρηθούν στην Βόρεια Καρολίνα εναντίον των Σάρλοτ Χόρνετς (20:00, Cosmote Sport 7), ενώ οι Καβαλίερς θα υποδεχθούν στο Κλίβελαντ τους Σανς (22:30,Cosmote Sport 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΝΕΟΜ - Αλ Ιτιχάντ (17:25, Cosmote Sport 2)
- Ισημερινή Γουινέα - Αλγερία (18:00, ΕΡΤ2)
- Σουδάν - Μπουρκίνα Φάσο (18:00, ΕΡΤ Sports 3)
- Αλ Κολούντ - Αλ Χιλάλ (19:30, Cosmote Sport 1)
- Σάρλοτ Χόρνετς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (20:00, Cosmote Sport 7)
- Γκαμπόν - Ακτή Ελεφαντοστού (21:00, ΕΡΤ Sports 3)
- Μοζαμβίκη - Καμερούν (21:00, ΕΡΤ Sports 2)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς - Φοίνιξ Σανς (22:30, Cosmote Sport 4)
