Οι Ρόκετς αποκλείστηκαν από τους Λέικερς, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να είναι απίστευτα άστοχος σε όλη τη σειρά και να μην βοηθά την ομάδα του.

Στο Game 4 προσπάθησε να κάνει trash talking στον ΛεΜπρόν Τζέιμς με τη διαφορά στο -30, λέγοντας πως χρειάζονται double team για να τον μαρκάρουν.

Αυτή η ατάκα φυσικά προκάλεσε το γέλιο του Βασιλιά.

Δείτε το video

Russ was telling the Lakers "Better double!"

LeBron appeared to find it amusing pic.twitter.com/gV0cNFT8EK

— ESPN (@espn) September 13, 2020