ΝΒΑ: Δεν ξεκινά πριν τα Χριστούγεννα η νέα σεζόν (pic)

Δεν πρόκειται να δούμε τζάμπολ στη νέα σεζόν πριν τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, το ΝΒΑ ενημέρωσε το Συμβούλιο των ιδιοκτητών πως η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 25 Δεκέμβρη.

Ακόμα πάντως δεν υπάρχει απόφαση για την ημερομηνία έναρξης της σεζόν 2020-21. Πάντως το draft του 2020 θα μεταφερθεί για τις 18 Νοέμβρη

NBA’s league office informed Board of Governors today that the 2020-21 season won’t begin earlier than Christmas Day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nov. 18 Draft date, 20-21 start date remain fluid.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 10, 2020