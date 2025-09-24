Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γιανίβ Τούχμαν, μιλάει στο Gazzetta για την κόντρα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και σχολιάζει τα σενάρια αποκλεισμού των ομάδων της χώρας του.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στην μάχη της League Phase του Europa League και πρώτη του αντίπαλος θα είναι το βράδυ της Τετάρτης, στο γήπεδο της Τούμπας, η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Γιανίβ Τούχμαν, που εργάζεται στο «walla.co.il», σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ της προσεχούς αντιπάλου του Δικεφάλου του Βορρά.

Επισημαίνει τους παίκτες – κλειδιά της Μακάμπι και μεταφέρει το κλίμα στης τάξεις της ομάδας. Ακόμα, σχολιάζει τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με ενδεχόμενο αποκλεισμό των συλλόγων της χώρας του.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτήν την περίοδο η Μακάμπι Τελ Αβίβ;

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχτισε μία νέα ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Κοντά στους μισούς παίκτες του ρόστερ της περσινής σεζόν αποχώρησαν, θέλησαν να φύγουν από το Ισραήλ. Όπως ο Κανικόφσκι, που πήγε στη Φερεντσβάρος. Έμεινε ελεύθερος και αποφάσισε να πάει στην ομάδα την οποία προπονεί αυτή τη στιγμή, ο Ρόμπι Κιν, που ήταν και στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η διοίκηση, λοιπόν, αναγκάστηκε να χτίσει την ομάδα από την αρχή. Το θετικό στοιχείο είναι πως παρέμεινε ο προπονητής της ομάδας. Δεν είναι κάτι σύνηθες αυτό για το κλαμπ. Οι περισσότεροι προπονητές μετά από έναν χρόνο αποχωρούν. Ήρθαν, λοιπόν, νέοι παίκτες και η αλήθεια είναι πως η σεζόν έχει ξεκινήσει καλά. Έχουν μαζέψει 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα, έχουν πετύχει αρκετά γκολ. Το εντυπωσιακό, μάλιστα, είναι πως από παιχνίδι σε παιχνίδι, ο προπονητής προχωράει σε πολλές αλλαγές. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να παίζουν το ίδιο καλά.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν άτυχη στα καλοκαιρινά προκριματικά. Θεωρώ πως είναι καλύτερη ομάδα από την Πάφο, την οποία και αντιμετώπισε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο ματς, στη Λεμεσό, ολοκληρώθηκε ισόπαλο, με σκορ 1-1. Στον επαναληπτικό που έγινε στη Σερβία, στο μέρος που αποτελεί και την γενέτειρα του προπονητή, ο βασικός τερματοφύλακας τραυματίστηκε και μετά δέχθηκε κόκκινη ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Η Μακάμπι αναγκάστηκε να παίξει για μεγάλο διάστημα με δέκα παίκτες. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος για τον αποκλεισμό της ομάδας. Μετά έπαιξε πολύ καλά κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου, ειδικά στο πρώτο ματς ήταν εκπληκτική.

Οι παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στην ομάδα;

Η Μακάμπι είναι τυχερή γιατί κάποιοι νέοι παίκτες ήρθαν και εξελίχθηκαν σε βράχους, όπως ο Κρίστιαν Μπέλιτς, που ήρθε από την Άλκμααρ και ο Καμαρά που ήρθε από την Γιουνγκ Μπόις. Ο Πέρετζ σκοράρει πολύ συχνά, παρά το γεγονός πως ξεκίνησε σαν «εξάρι». Ακόμα ήρθε ο νεαρός Βενεζουελάνος Αντράντε, από την Φορταλέζα και ο Έλιο Βαρέλα. Φυσικά, υπάρχουν και αυτοί που συνεχίζουν από πέρσι, όπως ο Νταβίντα, ο Ασάντε και ο Ρεβίβο. Για τον τελευταίο ενδιαφέρθηκε έντονα η Κοπεγχάγη, αλλά η Μακάμπι Τελ Αβίβ αρνήθηκε να τον πουλήσει.

Ποιο είναι το κλίμα που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ;

Στην Μακάμπι έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Το 2004, 21 χρόνια πριν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και έπαιξε για πρώτη φορά στο Champions League. Όταν έγινε η κλήρωση της League Phase, στην Μακάμπι αναρωτήθηκαν πως θα πάρουν έξι βαθμούς, που ήταν και η περσινή τους συγκομιδή. Αποτελεί αυτή, κατά κάποιον τρόπο, ένα μέτρο σύγκρισης. Δεν έπαιξαν καλά στο ματς του Σαββάτου, απέναντι στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ, όμως και πάλι κέρδισαν.

Θεωρούν, δηλαδή, πως μπορούν να φύγουν από την Τούμπα με ένα θετικό αποτέλεσμα;

Αν δει κανείς την προϊστορία στις αναμετρήσεις των συλλόγων της Ελλάδας με αυτές του Ισραήλ, θα παρατηρήσει πως οι ομάδες από το Ισραήλ έχουν κάνει πολύ καλά αποτελέσματα, παρά το γεγονός πως στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίζονται πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές με περισσότερη ποιότητα. Θυμηθείτε το ματς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League, πριν από κάποια χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα πήρε την πρόκριση στον επαναληπτικό, στο πρώτο ματς στον Πειραιά, η Μακάμπι είχε πάρει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Κάθε παίκτης της Μακάμπι θέλει να παίξει σε ατμόσφαιρα όπως αυτή της Τούμπας.

Ποιο είναι το δυνατό και ποιο το αδύναμο στοιχείο στο παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ;

Πιστεύω ότι γενικά οι ομάδες από το Ισραήλ έχουν πρόβλημα στις στημένες φάσεις. Αυτό ήταν και βασικό ζήτημα της Χαποέλ Μπερ Σεβά, στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ. Ειδικά στα κόρνερ, μιας και η ΑΕΚ διαθέτει πολύ ψηλούς παίκτες. Το ίδιο ισχύει και για την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο μόνος που, ίσως, μπορεί να αποτελέσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, είναι ο Καμαρά. Το δυνατό στοιχείο της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ο Πέρετζ που πιθανότατα κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα παίξει στη θέση του σέντερ φορ. Η Μακάμπι ξέρει να παίζει καλά στο επιθετικό τρανζίσιον. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν τα παρατούν ποτέ και δεν πρόκειται να απογοητευτούν, ακόμα και αν το ματς στραβώσει για εκείνους.

Ποιον τρόπο παιχνιδιού επιλέγει ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ;

Στα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Ισραήλ, η Μακάμπι ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό και οι ποδοσφαιριστές της έχουν την κατοχή της μπάλας. Στους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης, ωστόσο, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα.

Κλείνοντας, πως θα σχολίαζες τα σενάρια που κυκλοφορούν στην Ευρώπη αναφορικά με πιθανό αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ;

Υπάρχουν μόνο 1-2 μέσα στο Ισραήλ που έγραψαν πως μπορεί να συμβεί κάτι από πλευράς UEFA για τις ομάδες του Ισραήλ. Τα υπόλοιπα επέλεξαν να μην αναφέρουν κάτι και αυτό διότι δεν γνωρίζουν για τις πιθανότητες αποκλεισμού. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που οι ομάδες της Ρωσίας έχουν αποκλειστεί. Εδώ είναι μία διαφορετική κατάσταση συγκριτικά με την κατάσταση στη Ρωσία και θέλουμε να πιστεύουμε πως όλα θα είναι ok και θα συνεχίσουν οι ομάδες να παίζουν στις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA. Δεν θέλουμε η πολιτική να εμπλακεί με το ποδόσφαιρο.