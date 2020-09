Η συμβουλή του Μάτζικ Τζόνσον στον Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπακς στους τελικούς του NBA, αλλά είδε σκέφτεται την επόμενη σεζόν.

Ο Έλληνας φόργουορντ εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κάτοικος Μιλγούοκι ενώ ο εκ των ιδιοκτητών της ομάδας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θα συνεχίσει στους Μπακς.

Ο Μάτζικ Τζόνσον, η θρυλική μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ θέλησε να βοηθήσει τον MVP της Λίγκας στην απόφασή του.

Ο Μάτζικ ανέφερε πως, «η συμβουλή μου στον Γιάννη είναι να κάτσει στο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη των Μπακς Ουες Έντενς και να καθορίσουν την στρατηγική που θα κάνει την ομάδα καλύτερη και θα χαρίσει στο Μιλγουόκι ένα πρωτάθλημα».

My advice for @Giannis_An34 is to sit down one-on-one with Milwaukee Bucks Owner Wes Edens and figure out his strategy to make the team better and bring a championship to Milwaukee.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 9, 2020