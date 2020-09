Ρόκετς: Πάιζει ο Kόβινγκτον στο Game 4 με Λέικερς (vid)

Οι Ρόκετς ηττήθηκαν από τους Λέικερς στο Game 3 και είδαν τον Ρόμπερτ Κόβινγκτον να τραυματίζεται στο κεφάλι και να αποχωρεί από το ματς.

Σύμφωνα με το ESPN, ο φόργουορντ του Χιούστον απέφυγε το να σπάσει τη μύτη του, όπως και τη διάσειση.

Έτσι αναμένεται να αγωνιστεό κανονικά στο 4ο ματς της σειράς, όπου η ομάδα του Ντ'Αντόνι θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.

Φέτος ο Κόβινγκτον που είναι 3 and d specialist (δηλαδή συνδυάζει καλή άμυνα και ικανότητα στο τρίποντο) μετρά 12.6 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 50.8% τρίποντα.

Robert Covington is headed to the locker room with an apparent head injury pic.twitter.com/EWinOZBzeY

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 9, 2020