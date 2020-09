Eίναι ωραίος τύπος ο Τάκο Φολ και το έδειξε για ακόμη μια φορά.

Ο γίγαντας των Σέλτικς έκανε την εμφάνιση του στο ματς πριν το Game 5 με τους Ράπτορς, φορώντας μια απίθανη ηλεκτρονική μάσκα. Σε αυτή υπήρχε σκηνή από το παιχνίδι Super Mario.

Δείτε την μάσκα του Τάκο.

Does @tackofall99 have the coolest mask on campus?

Game 5 (series tied 2-2) tips off at 6:30pm/et on TNT pic.twitter.com/OoTifjywCS

— NBA on Campus (@nbaoncampus) September 7, 2020