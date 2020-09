Χιλ: «Ακόμα και με μισό πόδι, ο Γιάννης προσπαθεί να δώσει ό,τι έχει»! (vid)

Οι Μπακς μείωσαν σε 3-1 την ημιτελική σειρά με τους Χιτ, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε ξανά τον δεξί αστράγαλο κι αποχώρησε από το Game 4 παίζοντας μόνο 11 λεπτά.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Αμυντικός της Χρονιάς και προσεχώς back-to-back MVP στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ενθάρρυνε τους ανθρώπους των Μπακς να του δέσουν τον αστράγαλο και να του επιτρέψουν να συνεχίσει!

Από την πλευρά του, ο Τζορτζ Χιλ ανέφερε ενόψει του Game 5 που θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 (9/1, 1:30).

«Το ανταγωνιστικό πνεύμα του μάς κάνει όλους καλύτερους. Μας δίνει ό,τι έχει! Ακόμα και με ένα... πόδι, προσπαθεί να μας δώσει ό,τι έχει! Όταν γύρισε το πόδι του κι έμεινε στο παρκέ, ήλθε ξανά η ανταγωνιστική φύση του. Πήγαμε προς το μέρος του και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: Έπρεπε να είχα καρφώσει! Αυτό σημαίνει πως προσπαθεί να δώσει τα πάντα για εμάς και πρέπει να κάνουμε το ίδιο για αυτόν»

"Giannis is trying to lay it all on the line for us, and we gotta do the same for him." pic.twitter.com/nYJ86YoNTV

