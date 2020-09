Βόγκελ: «Ο Ουέστμπρουκ είναι η μεγαλύτερη απειλή»! (pic)

Οι Λέικερς έκαναν το 1-1 στην ημιτελική σειρά της Δύσης με το Χιούστον και ο Φρανκ Βόγκελ έκανε ειδική αναφορά στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος μέτρησε 10 πόντους, 13 ριμπάουντ κι 4 ασίστ στο Game 2 όπου ισοφάρισαν οι Καλιφορνέζοι.

«Ο Ουέστμπρουκ αποτελεί απειλή όπως οι σουτέρ τους. Για την ακρίβεια, είναι μεγαλύτερη απειλή από οποιονδήποτε σουτέρ τους! Οι επιθέσεις του Ράσελ από την αδύναμη πλευρά είναι φονικές! Πιο φονικές από τους στατικούς σουτέρ των Ρόκετς» εξήγησε ο προπονητής των Λέικερς.

