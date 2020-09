Οι Μπακς μείωσαν σε 3-1 τη σειρά με τους Χιτ, παρόλο που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε πάλι τον δεξί του αστράγαλο και αποχώρησε από την αναμέτρηση παίζοντας μόλις 11 λεπτά.

Ο Greek Freak ήθελε σαν τρελός να επιστρέψει στο ματς παρόλο που πονούσε.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ηγέτης των ελαφιών ενθάρρυνε τους ανθρώπους των Μπακς να του δέσουν τον δεξί αστράγαλο και να τον αφήσουν να επιστρέψει. Όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και να σκύψει από τον τραυματισμό.

Πάντως πλέον αναμένεται να δούμε αν θα προλάβει το Game 5.

After leaving Game 4, Giannis Antetokounmpo was encouraging the Bucks to tape up his right ankle and let him return -- but he couldn't plant or jump off the sprain, per sources. Around the Bucks, many didn't expect he could play today. No one dares rule him out yet for Game 5.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2020