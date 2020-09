Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού γύρισε ξανά τον αστράγαλο και βγήκε off από το Game 4.

Παρόλα αυτά οι Μπακς μείωσαν σε 3-1 με πρωταγωνιστή τον Μίντλετον και ο Greek Freak περίμενε τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια μετά το τέλος για να τους δώσει συγχαρητήρια στον καθένα ξεχωριστά.

