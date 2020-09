Λίγα λεπτά μετά την είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει κανονικά το «παρών» στον... πρώτο (μέχρι τον επόμενο) «τελικό» της ομάδας του, οι παίκτες των Μπακς έδωσαν μια υπόσχεση στο τελευταίο «ζντό».

«Δώστε ό,τι έχετε!» φώναξε ο Τζορτζ Χιλ λίγο πριν βγει η ομάδα στο παρκέ. Άλλωστε δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία για να παραμείνουν «ζωντανοί» στο «κυνήγι» της πρόκρισης,

Give it everything you got!! pic.twitter.com/cyaPlmLWSW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 6, 2020