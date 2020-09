Μπάτλερ: Ξεπέρασε τον Ουέιντ με τις 25άρες στο 2ο ημίχρονο! (pic)

Συνεχίζει να δείχνει τις ηγετικές του ικανότητες ο Τζίμι Μπάτλερ στη σειρά των Χιτ με τους Μπακς και πλέον άφησε μπήκσε στην... εξίσωση με τον Ντουέιν Ουέιντ.

Ο Jimmy Buckets που έκανε και το trash talking στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του Μαϊάμι μετά τον Flash με ματς 25+ πόντων στο 2ο ημίχρονο σε μια postseason.

Βέβαια κατάφερε να γίνει και ο πρώτος που το κάνει 2 φορές σε μία σειρά!

Jimmy Butler joins Dwyane Wade as the only Heat players in franchise history to score 25+ points in the 2nd half of multiple playoff games within a postseason.

Butler is the only Heat player to do this twice within the same series in franchise history. pic.twitter.com/pfTI0kc7Ec

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 5, 2020