Ράπτορς: Η 4η ομάδα στην ιστορία με νικητήριο buzzer beater σε 2 σερί σεζόν! (pic & vids)

Φωτιά στη σειρά έβαλαν οι Ράπτορς, αφού με το νικητήριο τρίποντο του Ανουνόμπι μείωσε σε 2-1 κόντρα στους Σέλτικς.

Σύμφωνα με το Basketball-Reference οι Καναδοί έγιναν η 4η ομάδα στην ιστορία των playoffs με νικητήριο buzzer beater σε 2 σερί σεζόν.

Οι άλλες 3 ομάδες που του έχουν πετύχει είναι οι Σέλτικς (2009 και 2010), Μπουλς (1993 και 1994) και Λέικερς που το έκαναν σε 3 (1962-1964).

According to Basketball-Reference, the Raptors are just the 4th franchise with GW buzzer-beaters in consecutive postseasons, joining the Celtics (2009 & 2010), Bulls (1993 & 1994), and Lakers (1962-64). pic.twitter.com/j2xRgCH8Ld

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 4, 2020