Οι Ράπτορς έφτασαν μια ανάσα από το να βρεθούν 3-0 πίσω στη σειρά με τους Σέλτικς, ωστόσο το τρελό νικητήριο τρίποντο του Ανουνόμπι μείωσε σε 2-1.

Όπως ήταν λογικό όλοι έπεσαν πάνω στον Ανουνόμπι, αλλά την παράσταση έκλεψε η γκριμάτσα του Κάιλ Λάουρι που δήλωσε πως έχει μπάλες από ατσάλι.

Η φάτσα του αρχηγού είναι όλα τα λεφτά.

