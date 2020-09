Τα... πήρε ο Λεμπρόν ως ο Πίπεν του Ουέιντ: «Ήμουν μόνο ο εαυτός μου!» (pic)

Όπως είναι γνωστό ο Τζέφερσον έγραψε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει έναν... Πίπεν δίπλα του και ουσιαστικά ο άλλοτε NBAer Τζέι Ουίλιαμς θέλησε να αστειευτεί βάζοντας στην κουβέντα τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Συγκεκριμένα έγραψε ότι «άρα ο Λεμπρόν ήταν ο Πίπεν του Ουέιντ κάποια στιγμή...» αλλά με αυτό το «tweet» προκάλεσε την αντίδραση του «βασιλιά» του ΝΒΑ ο οποίος του απάντησε στο ποστάρισμα!

«Εξηγήστε τι σχέση έχω εγώ με αυτό το θέμα! Έχω έρθει εδώ, κοιτάζω τη δουλειά μου και προετοιμάζομαι για το Χιούστον! Και παρεμπιπτόντως δεν ήμουν ποτέ κανένας, παρά μόνο ο εαυτός μου! Σκ..α!»

Explain to me what the fux I gotta do with this subject matter! I’m over here minding my damn business preparing for Houston. And by the way I ain’t never been nobody but my damn self! Shit!

— LeBron James (@KingJames) September 3, 2020