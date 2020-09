Μπορεί επιθετικά να ήταν σκ@@α όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος στο Game 7 κόντρα στους Θάντερ, ωστόσο έκανε το μπλοκ στον Ντορτ που χάρισε την πρόκριση στους Ρόκετς.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έβγαλε όλα τα συναισθήματα του μετά τη μεγάλη άμυνα με μια κραυγή μπροστά στον παίκτης της Οκλαχόμα που είχε σαστίσει.

Δείτε την αντίδραση του Μούσια.

Harden kept it real after winning Game 7

*NSFW* pic.twitter.com/ahyVeC4zfI

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020