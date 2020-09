Πόποβιτς: Πουλάει τη βίλα του στο Σαν Αντόνιο και... φουντώνει τα σενάρια για Νετς! (pic)

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά; Το σίγουρο είναι ότι η απόφαση του Γκρεγκ Πόποβιτς να πουλήσει την πολυτελέστατη βίλα του στο Σαν Αντόνιο, «φούντωσε» και πάλι τα σενάρια για πιθανή μετακόμισή του στο Μπρούκλιν.

Βέβαια η συγκεκριμένη κίνηση ίσως και να μην σημαίνει τίποτα απολύτως αφού είχε προσπαθήσει να την πουλήσει και πριν από έναν χρόνο, αλλά τον Ιανουάριο του 2020 απέσυρε το πωλητήριο. Το σίγουρο είναι, και αυτό ενισχύει περισσότερο τα εν λόγω σενάρια, είναι ότι κατέβασε πολύ την τιμή, με το πωλητήριο να ανέρχεται στα 3,1 εκατομμύρια δολάρια.

Πάντως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού συνδέουν αυτήν την απόφαση του έμπειρου προπονητή με το ενδιαφέρον των Μπρούκλιν Νετς αφού αποτελεί τον διακαή πόθο των ανθρώπων της ομάδας!

BREAKING: Gregg Popovich’s San Antonio mansion is up for sale.

Rumors swirled last week that the Brooklyn Nets will “heavily pursue” Popovich to be their coach this summer.

Thoughts? pic.twitter.com/HNzPktjRNu

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) September 2, 2020