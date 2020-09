Μετά το εξαιρετικό παιχνίδι του Κρις Πολ στο Game 6 κόντρα στους Ρόκετς με αποτέλεσμα να φέρει τη σειρά στα ίσια (3-3), ο Λεμπρόν Τζέιμς υποκλίθηκε στον έμπειρο πλέι μέικερ.

«CP3!!!! Δείξτε λίγο σεβασμό στο όνομά του!» έγραψε στο twitter ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ, ο οποίος είδε τον 35χρονο point guard να σημειώνει 22 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, εκ των οποίων τους 15 στην τελευταία περίοδο!

CP3!!!!!!! Put some respect on his name and more!

— LeBron James (@KingJames) September 1, 2020