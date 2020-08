Λέοναρντ: «Αθόρυβος» μεν, μεγάλος πρωταγωνιστής δε... (pic & vids)

Στα περισσότερα παιχνίδια της α' φάσης των playoffs μεταξύ Κλίπερς - Μάβερικς, τα βλέμματα στράφηκαν περισσότερο στον Λούκα Ντόντσιτς και λιγότερο στον Καουάι Λέοναρντ!

Καλώς ή κακώς το σίγουρο είναι ένα. Ο «Klaw» δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την δημοσιότητα, παρά μόνο για τα παιχνίδια και τις νίκες της ομάδας του. Ακόμη και αν χρειαστεί να παίξει για... δύο παίκτες από τη στιγμή που ο Πολ Τζορτζ είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, ενώ στα περισσότερα ματς έμοιαζε «ωσεί παρών» στο παρκέ.

Η γλώσσα των αριθμών αποτύπωσε στο έπακρον τα κατορθώματα του Καουάι Λέοναρντ στη σειρά με το Ντάλας! Στα έξι ματς είχε κατά μέσο όρο 32,8 πόντους, 10,1 ριμπάουντ, 5,2 ασίστ και 2,3 κλεψίματα! Συνυπολογίστε ότι σούταρε με ποσοστό 53,5% στα σουτ εντός παιδιάς!

Το σίγουρο είναι ότι έπαιξε και για τον «PG13» ο οποίος κινήθηκε σε ρηχά -για τα δικά του δεδομένα- επίπεδα έχοντας 18,5 πόντους σε κάθε ματς σουτάροντας με μόλις 35,8% εντός παιδιάς (38/106 σουτ στο σύνολο). Κρατήστε επίσης ότι ο Λέοναρντ ουδέποτε έπεσε κάτω από τους 29 πόντους σε αυτήν την σειρά.

Αν μη τι άλλο, ο Καουάι Λέοναρντ δεν πήρε τα credits που -ενδεχομένως- έπρεπε και δικαιούνταν να πάρει!

Kawhi Leonard over the last 6 Games

29 PTS, 12 REB, 6 AST, 3 STL, 52 FG%

35 PTS, 10 REB, 2 AST, 1 STL, 47 FG%

36 PTS, 9 REB, 8 AST, 2 STL, 54 FG%

32 PTS, 9 REB, 4 AST, 2 STL, 45 FG%

32 PTS, 7 REB, 4 AST, 1 STL, 63 FG%

33 PTS, 14 REB, 7 AST, 5 STL, 60 FG%

4-2 Clippers. pic.twitter.com/lbf2BoAw9v

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 30, 2020