Ντόντσιτς: Τα φοβερά του νούμερα στα πρώτα playoffs της καριέρας του (pic)

Αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι μόλις 21 ετών και έχει φτάσει στο σημείο να είναι ήδη ο ηγέτης των Μαβς, φανταστείτε τι (μας) επιφυλάσσει για το μέλλον!

Οι Μάβερικς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των playoffs, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς κατάφερε να πετύχει σπουδαία πράγματα στην παρθενική του εμφάνιση στην postseason.

Συγκεκριμένα: Στα έξι ματς με τους Κλίπερς έφτασε πολύ κοντά να έχει triple double στους μέσους όρους του με 31 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 8,7 ασίστ!

Και να 'ταν μόνο αυτά; Είχε δύο «triple double» σε αυτή τη σειρά, ενώ πέτυχε και τους περισσότερους πόντους από οποιονδήποτε άλλον σε ντεμπούτο στα playoffs.

Περιμένετε. Έχει και συνέχεια. Επιπλέον η επίδοση που είχε με 40 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ είναι η 3η καλύτερη όλων των εποχών, ενώ κατάφερε να σημειώσει και νικητήριο τρίποντο όντας ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης που τα κατάφερε στην postseason!

Τι άλλο να έκανε πια;

Luka Doncic in his first playoff run:

- 31.0 points per game

- 9.8 rebounds per game

- 8.7 assists per game

- Most points in a playoff debut

- 2 triple-doubles

- 40/15/10 game (3rd ever)

- 1 walk-off game winner

- Youngest player with a playoff game-winner

He's 21 years old. pic.twitter.com/tlzhZfhWeQ

— StatMuse (@statmuse) August 30, 2020