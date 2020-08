Ο Καρμέλο έκλεισε... στόματα και απέδειξε ότι ανήκει στο ΝΒΑ! (pic & vid)

Πολλοί τον χλεύασαν, τον αμφισβήτησαν μέχρι να βρει ομάδα, όμως ο Καρμέλο Άντονι απάντησε στο γήπεδο με τους Μπλέιζερς.

Ο Μέλο υπέγραψε τον Νοέμβρη του 2019 μη εγγυημένο συμβόλαιο με το Πόρτλαντ και ξεκίνησε βασικός σε όλα τα ματς.

Κατάφερε να κερδίσει βραβείο παίκτης της εβδομάδας στη Δύση, ενώ ανέβηκε στην 15η θέση των κορυφαίων σκόρερ της ιστορίας.

Πέτυχε μερικά τεράστια καλάθια στη... φούσκα για να οδηγήσει το Πόρτλαντ στα playoffs, εκεί όπου φυσικά υπέκυψε στην ανωτερότητα των Λέικερς μετά και τον τραυματισμό του Λίλαρντ. Τελείωσε τα playoffs με 15.2 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ σούταρε με 40% τρίποντα.

Ο χαρισματικός σκόρερ έδωσε μια ηχηρή σφαλιάρα σε όσους είχαν αμφιβολίες για εκείνον πριν βρει συμβόλαιο στους Μπλέιζερς.

Clutch Melo hit some of the biggest shots for the Blazers in the bubble pic.twitter.com/yeRWy8ZXIG

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020