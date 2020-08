Έφυγε από τη ζωή ο Κλιφ Ρόμπινσον σε ηλικία 53 ετών

Ο Κλιφ Ρόμπινσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του ΝΒΑ.

Αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του κόσμου από το 1989 μέχρι το 2007 και το 1994 έπαιξε στο μοναδικό All Star Game της καριέρας του με τους Μπλέιζερς.

Εκτός από το Πόρτλαντ, φόρεσε τις φανέλες των Σανς, Πίστονς, Ουόριορς και Νετς. Τελείωσε την μπασκετική του καριέρα με 14.2 πόντους και 4.6 ριμπάουντ μέσο όρο.

Να φύγει το 2020 και να μην ξανάρθει!

