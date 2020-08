«Οι Μπακς θέλουν να συνεχιστεί η σεζόν παρά το μποϊκοτάζ» (pic)

Όλα στον... αέρα είναι από χθες σχετικά με τη συνέχεια της σεζόν στο ΝΒΑ.

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν στο παιχνίδι με τους Μάτζικ, θέλοντας έτσι να στείλουν το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων μετά τα όσα έγιναν στις ΗΠΑ.

Ο αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά κάτι που έχει προκαλέσει σοκ εδώ και μέρες στις ΗΠΑ, με το Μιλγουόκι να προχωρά σε μια κίνηση-μήνυμα προς όλο τον πλανήτη.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπακς δεν θέλουν να αποχωρήσουν από τη... φούσκα παρόλο που ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε μποϊκοτάζ στα ματς. Οι παίκτες των ελαφιών θέλησαν με την απόφαση τους να ασκήσουν πίεση στον Εισαγγελέα της πολιτείας του Ουισκόνσιν για να αναλάβει δράση και να τιμωρηθεί ο ένοχος, δηλαδή ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον Μπλέικ.

Within Bucks, there's sentiment that team wants to continue playing here, sources tell ESPN. The team's statement about it "imperative for the Wisconsin state legislature to reconvene after months of inaction..." was an important element of action that players want to influence.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020