Τα πάντα στον αέρα: Ούτε Λέικερς και Μπλέιζερς θα παίξουν! (pic)

Μετά την ιστορική απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς, την οποία χαιρέτησε ολόκληρο το ΝΒΑ και είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι Ρόκετς με την Θάντερ, σειρά παίρνει και το... 3ο ματς της σειράς!

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, δεν θα διεξαχθεί ούτε η αναμέτρηση των Λέικερς με τους Πόρτλαντ ως ένδειξη διαμαρτυρίας των παικτών!

The Lakers and Trail Blazers are sitting Game 5 of series, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.



All three NBA games will not be played as players sit in wake of Jacob Blake shooting.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020