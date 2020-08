Ο πιτσιρικάς Αντετοκούνμπο κοιτάει τον μπαμπά του και... λιώνει! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε ακόμα ένα βραβείο και συνεχίζει την «μαγική» πορεία του στο ΝΒΑ. Ο Έλληνας σταρ πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της λίγκας και εξαιτίας της πανδημίας δεν είχε την ευκαιρία να το ζήσει μαζί με την οικογένεια του. Πάντως η σύντροφος του και ο μικρός Λίαμ τον χάρηκαν από την τηλεόραση με τον πιτσιρικά να κοιτάει τον μπαμπά του.

Η Μαράια ανέβασε την φωτογραφία και την συνόδευσε με το πιο γλυκό μήνυμα.

«Αγαπάει τον μπαμπά του!Η σκληρή δουλειά και η επιμονή σίγουρα ανταμείβεται, το άξιζες αυτό μωρό μου. Καλύτερε αμυντικέ του ΝΒΑ σε αγαπάμε».

He loves his daddy! Hard work and perseverance definitely pays off, you deserve this one babbeee. DPOY, we love you! pic.twitter.com/iF8TljZdLP

