O Μάρεϊ έκανε, με διαφορά, την πιο όμορφη και εντυπωσιακή φάση των playoffs! (vid)

Οι Νάγκετς επέστρεψαν στην «μάχη» κόντρα στους Τζαζ και ο λόγος που αντιστέκονται έχει ονοματεπώνυμο. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ εκτός ότι κάνει την μια πιο μεγάλη εμφάνιση από την άλλη κατάφερε και έγινε πρωταγωνιστής και με μια προσπάθεια του.

Ξεκίνησε την προσπάθεια του με σταυρωτές, ξεπέρασε τον πρώτο αμυντικό, έκανε πιρουέτα στον αέρα, άλλαξε χέρι και τέλειωσε την φάση με το αριστερό σε ένα μπασκετικό... ποίημα.

Can watch this on repeat all day

(via @NBA) pic.twitter.com/oqe4iPDUQc

