Άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς παραμένει αμφίβολος για τα πρώτα παιχνίδια της σειράς με τους Πέισερς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνωρίζουν τον αντίπαλό τους στον πρώτο γύρο των play off του NBA, αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι το πότε θα επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όπως ενημέρωσε ο Σαμς Σαράνια, το πιθανότερο είναι ο Greek Freak να μην αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τους Ιντιάνα Πέισερς, την προσεχή Κυριακή (21/4). Ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει την καθημερινή του αποθεραπεία, με σκοπό φυσικά να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Κάτι που άλλωστε τόνισε και ο Ντοκ Ρίβερς, που έδειξε ότι οι Μπακς τηρούν στάση αναμονής. Φυσικά τα «Ελάφια» δε θέλουν να ρισκάρουν τη συμμετοχή του σε περίπτωση που δεν έχει ξεπεραστεί το πρόβλημά του στον πελματικό μυ (εσωτερικό μέρος στο γαστροκνήμιο).

Update on an All-NBA star ahead of playoffs:



Bucks' Giannis Antetokounmpo (calf) is rehabbing daily but there's some real doubt for his status to begin series vs. Pacers on Sunday, sources say. Although Giannis has rare recovery ability, he's very much up in the air for Game 1.