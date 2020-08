Τζαμάλ Κρόφορντ: Θέλει να παίξει τη νέα σεζόν στα 41 του χρόνια! (pic)

Ο «J Crossover» στάθηκε άτυχος φέτος, καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο του ματς στη «φούσκα» του Ορλάντο με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς.

Παρόλα αυτά, το... λέει η καρδιά του. Θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο ΝΒΑ, κάτι που είπε μιλώντας στους «NY Times».

Λέτε να τον δούμε και πάλι στα παρκέ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη;

Nets guard Jamal Crawford tells @NYTSports he indeed hopes to play again next season at age 41 ... with more from @JCrossover and further chatter from inside the NBA Bubble forthcoming in the latest @nytimes On Basketball newsletter bound for inboxes worldwide later today ...

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 25, 2020