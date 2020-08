Άτυχος στάθηκε στο ντεμπούτο του με τους Νετς ο Τζαμάλ Κρόφορντ.

Ο βετεράνος του Μπρούκλιν τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και δεν θα γυρίσει στο ματς, στο οπόιο άναψαν τα αίματα μεταξύ Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντόντα Χολ.

Jamal Crawford (left hamstring) is out for the remainder of the game.

