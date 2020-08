Ρόκετς: Τα... έσπασαν με 3/23 τρίποντα στο 2ο ημίχρονο και έχασαν! (pic)

Οι Θάντερ επικράτησαν 117-114 των Ρόκετς και έκαναν το 2-2 στη σειρά των playoffs.

Το Χιούστον επιχείρησε 58 τρίποντα στο Game 4 και έκανε ρεκόρ στα playoffs.

Μάλιστα στο 2ο ημίχρονο μέτρησε 3/23 τρίποντα σε κάποιο διάστημα, κάτι που του... στοίχισε τη νίκη. Το παράκαναν για άλλη μια φορά οι Ρόκετς.

