Ρόκετς: Ο Άνταμς τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος
Η ξεχωριστή βραδιά του Κέβιν Ντουράντ που είναι πλέον έκτος σκόρερ του ΝΒΑ, αλλά και η νίκη των Ρόκετς επί των Πέλικανς επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Στίβεν Άνταμς.
Ο Νεοζηλανδός σέντερ προσγειώθηκε άτσαλα και τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι. Αρχικά όλοι φοβήθηκαν για πρόβλημα στο γόνατο. Αλλά στη συνέχεια οι ρεπόρτερ της λίγκας ανέφεραν πως πρόκειται για θέμα στον αστράγαλο.
Ο Άνταμς δίνει πολλές λύσεις για άλλη μια σεζόν στη ρακέτα των Ρόκετς με την εμπειρία του και το μέγεθος του. Πάντως αγχώθηκε όλος ο οργανισμός όταν τον είδαν να πέφτει στο παρκέ και να φεύγει υποβασταζόμενος.
Steven Adams appeared to have injured his leg and had to be helped back to the locker room —— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 19, 2026
Prayers up. 🙏
(h/t @nbabzyy)
pic.twitter.com/BYSk5Wqe0v
