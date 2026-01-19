Ο Στίβεν Άνταμς στάθηκε άτυχος κόντρα στους Πέλικανς αφού τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.

Η ξεχωριστή βραδιά του Κέβιν Ντουράντ που είναι πλέον έκτος σκόρερ του ΝΒΑ, αλλά και η νίκη των Ρόκετς επί των Πέλικανς επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Στίβεν Άνταμς.

Ο Νεοζηλανδός σέντερ προσγειώθηκε άτσαλα και τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι. Αρχικά όλοι φοβήθηκαν για πρόβλημα στο γόνατο. Αλλά στη συνέχεια οι ρεπόρτερ της λίγκας ανέφεραν πως πρόκειται για θέμα στον αστράγαλο.

Ο Άνταμς δίνει πολλές λύσεις για άλλη μια σεζόν στη ρακέτα των Ρόκετς με την εμπειρία του και το μέγεθος του. Πάντως αγχώθηκε όλος ο οργανισμός όταν τον είδαν να πέφτει στο παρκέ και να φεύγει υποβασταζόμενος.