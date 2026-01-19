Ρόκετς - Πέλικανς 119-110: Εύκολα το Χιούστον στην ξεχωριστή βραδιά Ντουράντ (vid)
Οι Ρόκετς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 119-110 των Πέλικανς και να πάνε στο 25-15 στην βαθμολογία της Δύσης σε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον Κέβιν Ντουράντ. Ο KD έχει πλέον 31.561 πόντους και είναι έκτος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας. Άφησε πίσω του τον Ντιρκ Νοβίτσκι που του έστειλέ συγχαρητήρια μέσω video.
O Tζαμπάρι Σμιθ είχε 32 πόντους και 8 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ ο Ζάιον Ουίλιαμσον μέτρησε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ντουράντ είχε 18 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Πρώτος σκόρερ των ηττημένων που απογοητεύουν και φέτος ήταν ο Μέρφι που σταμάτησε στους 21 πόντους αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του από άλλη μια ήττα.
Legacy in motion 📈
Kevin Durant has officially moved to 6th overall on the @NBA All-Time Scoring list!@KDTrey5 | #AllFire pic.twitter.com/c8luXzKyMz— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 19, 2026
