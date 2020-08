Ρόκετς: Επιχείρησαν 58 τρίποντα και έσπασαν το ρεκόρ στα playoffs! (pic)

Οι Ρόκετς βρίσκονται σε κίνδυνο, αφού μετά το 2-0, οι Θάντερ απάντησαν και πλέον με το 117-114 στο Game 4 η σειρά βρίσκεται στο 2-2.

Το Χιούστον για άλλη μια φορά... έζησε και τελικά... πέθανε από το τρίποντο, αφού επιχείρησε 58 συνολικά.

Αυτός ο αριθμός είναι και ρεκόρ στην ιστορία των playoffs.

Η δεύτερη και η τρίτη επίδοση ανήκει πάλι σε αυτούς με 56 και 52 αντίστοιχα και αφορούν τη φετινή σεζόν.

The #Rockets hold the record for the most 3-PT FGA in a playoff game:

1. Rockets 58 (Today)

2. Rockets 56 (2020)

3. Rockets 52 (2020)

4. Rockets 52 (2018)

Still, they keep losing games. Houston is an anti-basketball team, who else agrees? #NBA #NBAPlayoff #NBATwitter

— We Breathe Sports (@wbsports2019) August 24, 2020