Αντετοκούνμπο: Έγραψε ιστορία και θύμισε Τζαμπάρ! (pic)

Οι Μπακς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Μάτζικ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους (2/6 βολές, 13/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 15 ριμπάουντ (11-4), 8 ασίστ και 1 κόψιμο.

Αυτή η επίδοση του, ήταν ικανή για να του επιτρέψει να γράψει ξανά ιστορία.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι έγινε ο πρώτος παίκτης των ελαφιών με 25+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε 4 σερί ματς των playoffs μετά τον Τζαμπάρ το 1974.

Giannis Antetokounmpo (31 points, 15 rebounds, 8 assists) is the first Bucks player to reach 25+ points, 10+ rebounds, and 5+ assists in four straight NBA Playoffs games since Kareem Abdul-Jabbar in 1974. @EliasSports pic.twitter.com/u9HAOV9zwd

