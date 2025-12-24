Οι Μπακς πήραν το ροζ φύλλο αγώνα μετά τη νίκη τους με 111-94 επί των Πέισερς.

Εδώ και αρκετό καιρό οι Μπακς παίζουν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δυσκολεύονται πολύ. Τα ελάφια πάντως πήραν το ματς με τους Πέισερς με 111-94 και με αυτόν τον τρόπο επέστρεψαν στις νίκες μετά από τρεις σερί ήττες.

Αυτή ήταν και η 11η νίκη τους μέσα στη σεζόν. Πάντως δεν έχουν καμιά σχέση σαν ομάδα με τον Greek Freak στα... πιτς. Άντεξαν στην αντεπίθεση της Ιντιάνα στην 4η περίοδο και έφτασαν στη νίκη.

Από την πλευρά των Μπακς κορυφαίος ήταν ο Πόρτερ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. O Πόρτις πρόσθεσε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα δεν έφτασε ο Πασκάλ Σιάκα που είχε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά και ο ΜακΚόνελ που είχε 16 πόντους.

Με 10/30 τρίποντα σούταρε η ομάδα από το Μιλγουόκι.