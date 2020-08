Φοβερό βίντεο της ΝΙΚΕ για τον Κόμπι: «Μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι...» (vid)

Λίγο μετά τον απροσδόκητο θάνατο του τεράστιου Κόμπι, η ΝΙΚΕ είχε ετοιμάσει ένα... ανατριχιαστικό βίντεο θέλοντας να πει το δικό της «αντίο» σε έναν από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών.

Με αφορμή το γεγονός ότι θα έκλεινε σήμερα (23/8) 42 χρόνια ζωής, η εταιρεία που τον συνόδευσε στην καριέρα του ετοίμασε ένα ακόμη «καθηλωτικό» βίντεο: «Ο Κόμπι μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι. Καλύτερος σκόρερ, καλύτερος μέντορας, καλύτερος πατέρας, καλύτερος πρωταθλητής. Σήμερα, στα γενέθλιά του, συνεχίζουμε το ατελείωτο, αυτό, ταξίδι...»

Kobe taught us to be better. A better scorer, better mentor, better father, better champion. Today, on his birthday, we continue his endless pursuit of better.

Explore #MambaMentality. https://t.co/H4exgG9itT

Performance: @kendricklamar pic.twitter.com/1Qm36V9mM6

— Nike Basketball (@nikebasketball) August 23, 2020