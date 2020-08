Πράματα και θάματα έκανε ο Ντόνοβαν Μίτσελ κόντρα στους Νάγκετς, όμως οι Τζαζ δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη στην πρεμιέρα των playoffs.

Ο Spida Συγκεκριμένα, είχε 57 πόντους και ξεπέρασε τον Καρλ Μαλόουν, κάνοντας franchise record.

Όμως δεν έμεινε εκεί. Η 57άρα του αποτελεί την 3η καλύτερη επίδοση στην ιστορία των playoffs και μπροστά του είναι μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (63 το 1986 κόντρα στους Σέλτικς) και Έλτζιν Μπέιλορ (61 το 1962 με Σέλτικς),

Επιπλέον είναι η πρώτη 50άρα σε πρεμιέρα των playoffs μετά από εκείνη του Άλεν Άιβερσον το 2003.

With Game 1 in overtime, @spidadmitchell has 51 points, 8 rebounds and 7 assists.

It's the first 50-point game in a playoff opener since Allen Iverson in 2003.

Mitchell already has Utah's playoff scoring record, breaking Karl Malone's record of 50. pic.twitter.com/wtgcLpRPCG

