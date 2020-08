Οι Μάβερικς... καρδιοχτύπησαν στο ξεκίνημα του ματς με τους Κλίπερς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και πήγε στα αποδυτήρια. Όμως μετά από λίγο επέστρεψε στο παρκέ και έδειξε πως πατάει καλά το πόδι του.

Δείτε τη φάση

Luka Doncic slipped and appeared to injure his lower left leg early on Clippers-Mavs. He’s gone back to the locker room. pic.twitter.com/SQBMIoTQj2

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 18, 2020