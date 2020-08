Game 1 Ράπτορς - Νετς 134-110: Άνετα οι πρωταθλητές με δύο ρεκόρ! (vid)

Δεν είχαν πρόβλημα να κάνουν το 1-0 στη σειρά με τους Νετς οι Ράπτορς.

.Οι πρωταθλητές μπήκαν με το δεξί στα playoffs, αφού επικράτησαν εύκολα με 134-110 των Νετς, πατώντας... γκάζι στην 4η περίοδο. Μάλιστα οι 134 πόντοι είναι ρεκόρ για τους Καναδούς στα playoffs.

Για την ομάδα του Νερς, ο ΒανΒλίτ ήταν κορυφαίος με 30 πόντους (ρεκόρ στα playoffs) και 11 ασίστ, ο Ιμπάκα είχε 22, ενώ ο Σιάκαμ πρόσθεσε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Λάουρι είχε 16 με 6 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για το Μπρούκλιν των πολλών απουσιών, ο Λουαού-Καμπαρό είχε 26, ο ΛεΒέρτ 15 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Άλεν μέτρησε 15 με 12 ριμπάουντ.

16 points 8 assists @FredVanVleet paced the @Raptors 1st half of Game 1 on ESPN! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/e1J1hAqpYx

FVV (30 PTS, 10 AST) stops on a dime and now has 8 threes!#NBAPlayoffs on ESPN pic.twitter.com/6ibjj5gfUk

— NBA (@NBA) August 17, 2020