Nτίβατς: Η τεράστια… γκέλα με Ντόντσιτς και ο Παπαγιάννης που δεν βγήκε! (pics & vids)

Τον νέο τους GM ψάχνουν πλέον οι Κινγκς, αφού ο Βλάντε Ντίβατς αποτελεί παρελθον.

«Ήταν τιμή και προνόμιο να είμαι general manager στους Kινγκς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Vivek για την ευκαιρία και να αναγνωρίσω όλους τους εκπληκτικούς συναδέλφους που είχα την χαρά να δουλεύω μαζί στην διάρκεια της θητείας μου. Το Σακραμέντο και οι Κινγκς θα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και τους εύχομαι τα καλύτερα», ήταν τα λόγια του Βλάντε.

Vlade Divac is stepping down as Kings GM, per @sam_amick

Joe Dumars will serve as interim executive VP of basketball operations and help with the search for a permanent GM pic.twitter.com/dw03JvBaUt

